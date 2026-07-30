«Πρόσω Ολοταχώς»: το επόμενο Ciné-ραντεβού στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Βραδιές με ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου φιλοξενεί ξανά το Διαχρονικό Μουσείο στον κήπο του. Οι προβολές, που διοργανώνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία-Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας και τον Σύλλογο Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, συνεχίζονται την Τετάρτη 5 Αυγούστου με την ταινία:

«Πρόσω Ολοταχώς» (“À l’abordage ”, Γαλλία, κωμωδία, 2020, 95΄) του Guillaume Brac με τους: Eric Nantchouang, Édouard Sulpice, Salif Cissé, Asma Messaoudene.

Υπόθεση : Μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα στο Παρίσι, ο Φελίξ γνωρίζει την Αλμά και την ερωτεύεται. Το επόμενο πρωί η Αλμά φεύγει με το τρένο, για να πάει στην οικογένειά της στη νότια Γαλλία. Ο Φελίξ, αποφασισμένος να ακολουθήσει την αδερφή ψυχή του, ξεκινά ένα ταξίδι με αυτοκίνητο με τον καλύτερο φίλο του, τον Σερίφ, και τον απρόθυμο οδηγό τους, τον Εντουάρ. Όταν φτάνουν και το αυτοκίνητο χαλάει, τα πράγματα στραβώνουν: Η Αλμά δεν φαίνεται ευχαριστημένη με την απρόσμενη επίσκεψη.

Το “À l’abordage ” είναι μια γλυκιά, καλοκαιρινή και αυθεντική κομεντί, που προσεγγίζει με χαλαρή και αυτοσχεδιαστική διάθεση τη φιλία, την απογοήτευση και την αυτοανακάλυψη. Η ταινία ακολουθεί τρεις νέους άνδρες σε ένα απροσχεδίαστο ταξίδι μέσα από τοπία ειδυλλιακά στην εξοχή και επαινέθηκε από τους κριτικούς για τη φρεσκάδα, το χιούμορ και την αβίαστη ειλικρίνειά της.

Πληροφορίες στο τηλ. 2413508242, καθημερινά 08.00-20.00.

Ώρα έναρξης προβολής: 21.30.

Είσοδος ελεύθερη.