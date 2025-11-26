Πρόταση ψηφίσματος της “Συμπαράταξης” για τη στήριξη των Κέντρων Πρόληψης

Σε πρόταση ψηφίσματος της “Συμπαράταξης Λαρισαίων” για τη στήριξη των Κέντρων Πρόληψης αναφέρονται τα εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων εκφράζει την έντονη ανησυχία του και για το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης. Σε μια δύσκολη περίοδο για τις τοπικές κοινωνίες, που η παραβατικότητα των νέων ανθρώπων αυξάνει και οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικές δομές χρειάζονται στήριξη δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τη συνέχειά τους.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την στοχευμένη και συστηματική απαξίωσή τους από τον ΕΟΠΑΕ, με την υποστελέχωσή τους, με την υποχρηματοδότησή τους, που ανοίγει το δρόμο στην εκχώρηση της πρόληψης σε ιδιωτικά Συμβουλευτικά Κέντρα κ.ά., ούτως ώστε να καταρρεύσουν από μόνα τους.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας τους από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών σταματά το 2027 με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η συνέχεια των προγραμμάτων τους. Η σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες είναι υπό αμφισβήτηση και οι 300 περίπου εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη της ανεργίας.

Τα 75 Κέντρα Πρόληψης, έχουν επιτελέσει ένα σημαντικό έργο που έχει αναγνωρισθεί από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και έχουν καταξιωθεί στις τοπικές κοινωνίες. Συνολικά, από τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, νέους, εκπαιδευτικούς, γονείς, ιερείς, σώματα ασφαλείας και στο γενικό πληθυσμό, ωφελήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

– Ζητούμε τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των 75 Κέντρων Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

– Ζητούμε τη θεσμική τους αυτοτέλεια με τη σημερινή νομική τους μορφή, διατηρώντας τη σχέση διοικητικής και επιστημονικής εποπτείας από τον ΕΟΠΑΕ, ώστε να μπορούν οι τοπικοί φορείς και η αυτοδιοίκηση να είναι ενεργοί εταίροι.

– Ζητούμε την ενίσχυσή τους με νέο, μόνιμο προσωπικό και τη χρηματοδότησή τους για τη στήριξη των προγραμμάτων τους».