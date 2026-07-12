«Πρώτες βοήθειες και πρόληψη ατυχημάτων» στη Βελίκα – Ενημερωτική εκδήλωση από την Περιφέρεια

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Βελίκα η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πρώτες Βοήθειες και Πρόληψη Ατυχημάτων», μια πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ 5ης Περιφέρειας και τον Δήμο Αγιάς, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα άμεσης αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και πρόληψης ατυχημάτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη, κ. Βασίλης Έξαρχος, ο Δήμαρχος Αγιάς, κ. Αντώνης Γκουντάρας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελιβοίας, κ. Δημοσθένης Κανδυλάρης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλής, κ. Απόστολος Γαλάνης, μέλη του 2ου Συστήματος Προσκόπων Λάρισας, καθώς και πλήθος κατοίκων της περιοχής και επισκεπτών.

Δημ. Κουρέτας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης, κ. Δημήτρης Κουρέτας, τόνισε:

“Η ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παράλληλα, όμως, θεωρούμε εξίσου σημαντικό να συμβάλλουμε ενεργά στη θωράκιση της δημόσιας υγείας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές, που ήδη υλοποιούνται σε Δήμους και Κοινότητες της Θεσσαλίας, ενισχύουν την πρόληψη, καλλιεργούν την κουλτούρα της προσφοράς και δίνουν στους πολίτες πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε μια στιγμή ανάγκης.”

Βαγγ. Αποστόλου

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ανέφερε:

“Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τους πολίτες, γιατί η γνώση, και ιδιαίτερα η γνώση των πρώτων βοηθειών, μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές. Από την πρώτη ημέρα της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, ο Περιφερειάρχης έθεσε την υγεία ως βασική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επενδύει τόσο στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσο και στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης που φέρνουν τη γνώση πιο κοντά στον πολίτη. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ασφαλούς και υγιούς κοινωνίας.”

Αντ. Γκουντάρας

Ο Δήμαρχος Αγιάς, κ. Αντώνης Γκουντάρας, υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών στις πρώτες βοήθειες, επισημαίνοντας ότι ο καθένας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, για τη διαρκή στήριξη και την ενίσχυση των δομών υγείας του Δήμου Αγιάς, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας τόσο ουσιαστικής και χρήσιμης δράσης ενημέρωσης, η οποία ενισχύει την πρόληψη και προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένα στελέχη του ΕΚΑΒ παρουσίασαν βασικές γνώσεις και πρακτικές πρώτων βοηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές μέχρι την άφιξη των διασωστών. Παράλληλα, ανέπτυξαν χρήσιμες οδηγίες για την πρόληψη ατυχημάτων στην καθημερινή ζωή, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής ενημέρωσης και της έγκαιρης αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το κοινό συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση, θέτοντας ερωτήσεις προς τους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ, οι οποίοι απάντησαν αναλυτικά, παρέχοντας χρήσιμες διευκρινίσεις και πρακτικές συμβουλές.

Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για θέματα πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Υγείας, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε συνεργασία με Φορείς, Συλλόγους, Επαγγελματίες Υγείας και τους Δήμους της Θεσσαλίας, με στόχο τη διάδοση της γνώσης και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης σε κάθε τοπική κοινωνία.