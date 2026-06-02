Πρώτη Θεία Λειτουργία στην Ι. Μ. Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης μετά τη συντήρηση των τοιχογραφιών

Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 θα τελεστεί στην Ι. Μονή Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης η πρώτη Θεία Λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών της. Τη Λειτουργία θα τελέσει ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Μαργαριτόπουλος.

Ο ναός, αφιερωμένος στους Αγίους Θεοδώρους Τήρωνα και Στρατηλάτη, αποτελεί το καθολικό της ομώνυμης μονής. Ανεγέρθηκε το 1778 και τοιχογραφήθηκε το 1798 από τους ζωγράφους Δαμιανό και Ιωάννη. Ο ναός αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της ακμής της οικονομικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, που χαρακτηρίζει τα εμπορικά κέντρα του Κάτω Ολύμπου και του Κισσάβου και αντανακλά τη μεγάλη ανάπτυξη του ιστορικού οικισμού τους προηγούμενους αιώνες, με κορύφωση τον 18ο.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών πραγματοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Θεσσαλία 2014–2020”.