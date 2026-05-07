Πρώτη κοινή συνεδρίαση για τις κομματικές οργανώσεις της Ν.Δ. στην Π.Ε. Λάρισας

Πραγματοποιήθηκε στον Τύρναβο, στο Αρχοντικό Καράσσου, την Τρίτη 5 Μαΐου η πρώτη κοινή συνεδρίαση των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας της Π.Ε. Λάρισας με την συμμετοχή της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας, της ΔΗΜ.Τ.Ο Τυρνάβου, της ΔΗΜ.Τ.Ο Ελασσόνας και της ΔΗΜ.Τ.Ο. Τεμπών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας κ. Ηλίας Σουφλιάς και οι Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο. που παρευρέθηκαν άκουσαν τα θέματα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και κατέγραψαν τις ανάγκες που προκύπτουν. Υπήρξε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης αφορούσε τα οργανωτικά θέματα και την αποτελεσματικότερη συμπόρευση στον δρόμο για μια τρίτη κυβερνητική θητεία στις Εθνικές Εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Οι κοινές συνεδριάσεις της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας συνεχίζονται την Πέμπτη 7 Μαΐου στη Νίκαια με την συμμετοχή της ΔΗΜ.Τ.Ο. Κιλελέρ, της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγιάς, της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας και της ΔΗΜ.Τ.Ο. Φαρσάλων.