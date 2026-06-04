Πρώτη πτήση από την Πολωνία στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου (φωτο)

Σε ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της πρώτης απευθείας πτήσης από την Πολωνία στο Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής αεροπορικής σύνδεσης που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλίας και δημιουργεί νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η πτήση μετέφερε 187 επισκέπτες από την Πολωνία, οι οποίοι έτυχαν θερμής υποδοχής με τοπικά κεράσματα και παραδοσιακά στοιχεία φιλοξενίας, λαμβάνοντας από την πρώτη στιγμή μία αυθεντική γεύση της θεσσαλικής φιλοξενίας, της γαστρονομίας και του πολιτισμού του τόπου.

Στην υποδοχή παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θεσσαλίας κ. Νατάσα Αδαμοπούλου, η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Σποράδων κ. Αμαλία Γραββάνη, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Βόλου κ. Μέννη Λαζάρου και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Θεσσαλίας κ. Νικόλαος Σαρούκος.

Παρόντες ήταν επίσης επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και τουριστικοί πράκτορες από τη Μαγνησία και τη Λάρισα, καθώς και η κ. Sylwia Koleusz, εκπρόσωπος και γενική διευθύντρια στην Ελλάδα της Rainbow Tours S.A., του tour operator που υλοποιεί τη συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση και συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της Θεσσαλίας στην Πολωνική αγορά

Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θεσσαλίας κ. Νατάσα Αδαμοπούλου δήλωσε:

«Η υποδοχή της πρώτης πτήσης από την Πολωνία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον τουρισμό της Θεσσαλίας. Η Πολωνική αγορά παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον προορισμό μας και η σημερινή άφιξη επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η περιοχή μας τα τελευταία χρόνια.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επενδύει συστηματικά στην εξωστρέφεια, στην ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων και στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών με διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς και επαγγελματίες του κλάδου. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα, να ενισχύσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και να αναδείξουμε τη Θεσσαλία ως έναν ολοκληρωμένο προορισμό που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Rainbow Tours για την εμπιστοσύνη που δείχνει στη Θεσσαλία, καθώς και όλους τους φορείς και επαγγελματίες που συνεργάζονται για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Αερολιμενάρχη Νέας Αγχιάλου κ. Αθανάσιο Κασιώρα για την άριστη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του στην οργάνωση και την επιτυχή υλοποίηση της υποδοχή

Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο και την Αίντα Πάγκαλου, οι οποίοι αφιλοκερδώς προσέφεραν στους επισκέπτες μας ένα παράδειγμα του Ελληνικού μουσικού πολιτισμού μας με τις μελωδίες τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Επιμελητήριο Μαγνησίας για την προσφορά τοπικών προιόντων, στις επιχειρήσεις του Κωνσταντίνου Τσιλιλή για την προσφορά τσίπουρου, του Θανάση Αρχοντή για την προσφορά του παραδοσιακού Χαλβά Φαρσάλων, καθώς και την εταιρεία Όλυμπος για την ευγενική προσφορά ατομικών συσκευασιών χαλβά με ταχίνι, που στήριξαν την εκδήλωση υποδοχής, προσφέροντας εκλεκτά θεσσαλικά προϊόντα και αναδεικνύοντας έμπρακτα τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται ακόμη προς τους τουριστικούς πράκτορες του Νομού Λάρισας για την παρουσία και τη συμβολή τους στην υποδοχή των επισκεπτών, καθώς και για την ευγενική προσφορά εμφιαλωμένων νερών που κάλυψαν τις ανάγκες της εκδήλωσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει τον τουριστικό κλάδο της Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει με συνέπεια τις δράσεις προβολής και δικτύωσης στις διεθνείς αγορές, προωθώντας έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά φυσικά τοπία, πολιτισμό, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες και υψηλού επιπέδου φιλοξενία».