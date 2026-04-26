Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα ιστορικά κτίρια της Λάρισας 

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα εναπομείναντα ιστορικά κτίρια της Λάρισας πραγματοποιείται αύριο, Δευτέρα 27 Απριλίου, με τη συμμετοχή βουλευτών, εκπροσώπων Περιφέρειας και Δήμου, καθώς και εκπροσώπων επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων της Λάρισας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Δημάρχου Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκου, στα μέσα του τρέχοντος μήνα, που είχε εκδηλωθεί με συνάντηση φορέων η οποία και πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στο Δημαρχείο Λάρισας. Με αυτή την κίνηση, ο Δήμος Λαρισαίων δρομολογεί τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής πρότασης που αφορά στη διάσωση και αξιοποίηση των εναπομεινάντων αξιόλογων και ιστορικών κτιρίων της πόλης.

Την περασμένη εβδομάδα, με απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων, συστάθηκε η εν λόγω Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου προτάσεων, το οποίο θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την προστασία και αξιοποίηση των ιστορικών κτιρίων της Λάρισας τα επόμενα χρόνια, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέων ή μη.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι Βουλευτές του Νομού Λάρισας, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), εκπρόσωποι των Δημοτικών Παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων: Όμιλος Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας», «Λαρισαίοι Φίλοι Φιλόλαου», Σύλλογος Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Σωματείο Εικαστικών Λάρισας «8», Φωτοθήκη, Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο – «Κανείς Μόνος».

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των εναπομεινάντων ιστορικών και αξιόλογων κτιρίων της πόλης, η διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης, η διατύπωση προτάσεων για τη διάσωση, προστασία και αξιοποίησή τους. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις. Οι προτάσεις της υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων.

Κατά την αυριανή, πρώτη, συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών, η διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης των κτιρίων, η διαμόρφωση πρότασης για την οικία Αλεξάνδρου.