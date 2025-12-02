Πρώτο πανελλήνιο βραβείο για 11χρονο Λαρισαίο στο σαντούρι

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση πέτυχε ο 11χρονος Κωνσταντίνος Καλτσάς με καταγωγή από τη Μαρμαρίνη Λάρισας, ο οποίος κατέκτησε το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο στον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής 2025» της UNESCO Τ.Λ.Ε, στην κατηγορία παίδων.

Ο νεαρός μουσικός εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με το ταλέντο, τη δεξιοτεχνία και την εκφραστικότητά του στο σαντούρι, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για το μέλλον του στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής.

Ο Κωνσταντίνος ερμήνευσε στο σαντούρι τρία παραδοσιακά τραγούδια με συνοδό, στον ταμπουρά, την μητέρα του Σοφία Χαλιάσα, (Καθηγήτρια Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας).

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούνταν από τους:

Καλκάνης Ελευθέριος

Βλαχογιάννη Μάνια

Ηλίας Άγγελος

Ο Όμιλος UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, αναγνωρίζοντας την καθημερινή μελέτη, την αφοσίωση και την αγάπη τους για τη μουσική και σχεδιάζει μια μεγάλη συναυλία τον Μάρτιο στην Αθήνα, όπου ο μικρός Κωνσταντίνος Καλτσάς θα παίξει ως βραβευμένος σολίστ του πανελλήνιου διαγωνισμού.