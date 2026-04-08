Πυρά της ΔΕΕΠ Λάρισας ΝΔ στον Δήμο Ελασσόνας

Σε ανακοίνωσή της η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Νέας Δημοκρατίας αναφέρει τα εξής:

“Ως Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Νέας Δημοκρατίας παρακολουθούμε διακριτικά και με υπομονή το θέμα που δημιουργήθηκε στο Δήμο Ελασσόνας από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το εξετάσαμε ως μια επίκαιρη είδηση, ως πολιτική στάση, ως πολιτική άγνοια, ως θέμα που πονάει ή προσβάλλει τους συμπατριώτες μας της Ελασσόνας και όχι μόνο, ως θέμα που κυριάρχησε στα κοινωνικά δίκτυα από γνώστες ή χασομέρηδες, ως επιχείρημα της αντιπολίτευσης να θίξει τη δημοτική αρχή, ως ένα θέμα που δίνει την ευκαιρία να ξαναδιαβάσουμε και να μάθουμε την ιστορική αλήθεια, ως μάθημα ότι, ακόμη και οι ανταλλαγές “erasmus” δεν είναι μια ρηχή επίσκεψη και ευκαιρία για προβολή, αλλά μια ανταλλαγή με κανόνες σεβασμού.

Ουσιαστικά μόνο η Δημοτική Αρχή Ελασσόνας το αντιμετώπισε από αδιάφορο έως… ασήμαντο. Προσπέρασε όλους τους παραπάνω προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας και ξέφυγε μη συνειδητοποιώντας ότι υπέπεσε σε πρωτοφανές θεσμικό και ιστορικό ατόπημα.

Όταν διεκδικείς θέση ευθύνης αναλαμβάνεις όχι μόνο τα πιθανά προνόμια αλλά κυρίως τα δύσκολα… Στα δύσκολα λοιπόν φανήκατε κατώτεροι των περιστάσεων και είστε κατώτεροι όχι διότι σας έτυχε κάτι δύσκολο από συγκυρία που δεν καταφέρατε να το αντιμετωπίσετε…

Εσείς το δημιουργήσατε!

Εσείς το υποβαθμίσατε!

Εσείς χωρίς ίχνος πολιτικής, εθνικής ή κοινωνικής ευαισθησίας κυρίως προς τους Δημότες του Δήμου Ελασσόνας αρνείστε να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος του σφάλματος που διαπράξατε διπλά.

Μια όταν έγινε και μια όταν έπρεπε να αντιδράσετε ως Έλληνες που διοικούν την αιματοβαμμένη περιοχή της Ελασσόνας που φιλοξενεί και θύματα της θηριωδίας των Οθωμανών.

Κάναμε υπομονή διότι εκτιμήσαμε ότι ένα σοβαρό θέμα θα το αντιμετωπίζατε σοβαρά. Λυπούμαστε που τελικά το αντιμετωπίσατε ως κάτι ασήμαντο που αφορούσε μόνο τις ισορροπίες της δημοτικής σας ομάδας και όχι τους πολίτες και την Ιστορία του Δήμου Ελασσόνας.”