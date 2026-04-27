Πυρκαγιά σε αποθήκη στο Σιτόχωρο Φαρσάλων 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή του Σιτοχώρου Φαρσάλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ifarsala.gr, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4:00 το απόγευμα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φαρσάλων, οι οποίες επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεσή της.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην εγκατάσταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες προκάλεσαν την απώλεια ενός ζώου (κατσίκι) και κατέστρεψαν ορισμένα δέματα ζωοτροφών που βρίσκονταν αποθηκευμένα στον χώρο.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.