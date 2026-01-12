Πυροσβεστική: Νέος Συντονιστής Θεσσαλίας – Στερεάς ο Υποστράτηγος Περικλής Κουλκουβίνης

Μετά τις κρίσεις των Ανώτατων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και τις τοποθετήσεις του Υπαρχηγού και των Γενικών Επιθεωρητών, ανακοινώθηκαν και οι τοποθετήσεις στις υπόλοιπες νευραλγικές θέσεις.

Έτσι ο μέχρι πρότινος Συντονιστής Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, μετακινείται στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως Διοικητής αναλαμβάνοντας υπηρεσία από 15 Ιανουαρίου.

Στη θέση του ανέλαβε ήδη, ο μέχρι πρότινος Περιφερειακός Διοικητής Στερεάς Ελλάδας, Περικλής Κουλκουβίνης ο οποίος προήχθη σε Υποστράτηγο.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Πυράρχων του Πυροσβεστικού Σώματος.

