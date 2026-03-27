Πόσο κόστισε η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη της τραγωδίας των Τεμπών

Η δικαστική αίθουσα που φιλοξενεί τη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών διαμορφώθηκε εξαρχής καθώς κρίθηκε πως δεν υπήρχε εναλλακτική στη Λάρισα, τόπο διεξαγωγής της δίκης.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ (Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος), μετά το «φιάσκο» της έναρξης της δίκης με συγγενείς θυμάτων, μέσα ενημέρωσης και δικηγόρους να καταγγέλλουν ότι δεν χωρούσαν στην αίθουσα της δίκης, ανακινήθηκαν οι πολλές συμβάσεις για τη διαμόρφωση της αίθουσας στο πρώην ΤΕΙ Λάρισας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ευαγγελιζόταν ότι η αίθουσα είναι πανέτοιμη, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, και πως κόστισε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το έργο ανατέθηκε στα μέσα του 2024 με αρχικό προϋπολογισμό 1.110.000 ευρώ, κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάθεση, στην εταιρεία SOLIS AE.

Χρόνος αποπεράτωσης προβλεπόταν το τέλος του 2024, έπειτα από τέσσερις παρατάσεις η αίθουσα ήταν έτοιμη τον Ιανουάριο του 2026, με το κόστος να έχει ανέβει κατόπιν δύο αναθεωρήσεων στα 1,762 εκατομμύρια ευρώ.

Συγχρόνως 93.072,4 ευρώ δόθηκαν με πολλές διαφορετικές συμβάσεις καταρτιζόμενες από το Εφετείο Λάρισας, το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για υλικοτεχνικό και άλλο εξοπλισμό, υποστήριξη καθώς και καθαρισμό της αίθουσας «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ».

