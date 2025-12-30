Πώς θα γίνει η αποκομιδή απορριμμάτων ενόψει Πρωτοχρονιάς

Από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοινώνεται το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων ενόψει Πρωτοχρονιάς, για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού.

Αύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς):

στις συνοικίες θα γίνει αποκομιδή με βάση το ημερήσιο πρόγραμμα αποκομιδής της Πέμπτης (https://www.larissa-dimos.gr/images/data_new/ANAKYKLVSH/250113-progr-apok-aporrimaton.pdf) τα νυχτερινά προγράμματα του κέντρου της πόλης θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα, με ώρα εκκίνησης στις 17.00.

Μεθαύριο, Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 01/01/2026 θα πραγματοποιηθεί ένα πρωινό δρομολόγιο απορριμμάτων (κεντρικά σημεία και κλινικές/ νοσοκομεία).