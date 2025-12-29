Λάρισα

Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ενόψει Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων

Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών για Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Λόγω της αργίας της 1ης Ιανουαρίου 2026 (Πρωτοχρονιά), ημέρα Πέμπτη, οι λαϊκές αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή, θα λειτουργήσουν μία ημέρα πριν, δηλαδή την Τετάρτη 31-12-2025, στους ίδιους χώρους.

Λόγω της αργίας της 6ης Ιανουαρίου 2026 (Θεοφάνια), ημέρα Τρίτη, οι λαϊκές αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν μία ημέρα πριν, δηλαδή τη Δευτέρα 5-01-2026, στον ίδιο χώρο.

