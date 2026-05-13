Από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι λόγω της σημερινής πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ τα ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων θα λειτουργήσουν ως εξής:
1. Το ΚΕΠ στο Κέντρο Γαία (Φιλιππούπολη) θα παραμείνει κλειστό, λόγω απεργίας όλων των υπαλλήλων.
2. Τα δύο κεντρικά ΚΕΠ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου θα λειτουργήσουν μόνο στην πρωινή βάρδια από 8:00 πμ έως 14:00 μμ λόγω μειωμένου προσωπικού.
3. Τα υπόλοιπα ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων (δηλαδή στα Π. Σφαγεία, στις Εργατικές Γιάννουλης, στη Φαλάνη και στην Κοιλάδα)θα λειτουργήσουν κανονικά στο ωράριο της πρωινής τους βάρδιας .
Πώς θα λειτουργήσουν τα ΚΕΠ σήμερα στον Δήμο Λαρισαίων
