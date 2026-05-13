Πώς θα λειτουργήσουν τα ΚΕΠ σήμερα στον Δήμο Λαρισαίων

Από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι λόγω της σημερινής πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ τα ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων θα λειτουργήσουν ως εξής:



1. Το ΚΕΠ στο Κέντρο Γαία (Φιλιππούπολη) θα παραμείνει κλειστό, λόγω απεργίας όλων των υπαλλήλων.



2. Τα δύο κεντρικά ΚΕΠ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου θα λειτουργήσουν μόνο στην πρωινή βάρδια από 8:00 πμ έως 14:00 μμ λόγω μειωμένου προσωπικού.



3. Τα υπόλοιπα ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων (δηλαδή στα Π. Σφαγεία, στις Εργατικές Γιάννουλης, στη Φαλάνη και στην Κοιλάδα)θα λειτουργήσουν κανονικά στο ωράριο της πρωινής τους βάρδιας .