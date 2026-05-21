Πώς να γυρίσεις σπίτι με ασφάλεια μετά από μια βραδινή έξοδο

Μετά από μια κουραστική εβδομάδα, όλοι μας αποζητούμε την έλευση του Σαββατοκύριακου. Είναι η στιγμή που έχουμε επιτέλους χρόνο για να δούμε αγαπημένα πρόσωπα, να πούμε τα νέα μας και να χαλαρώσουμε με τις μουσικές που μας αρέσουν. Συχνά, το αλκοόλ συνοδεύει αυτές τις στιγμές, κάνοντας τη συνάντηση με την παρέα ακόμα πιο ευχάριστη. Όμως, για να είναι η γιορτή πραγματική και η ανάμνηση της βραδιάς αξέχαστη, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί σε ορισμένα κρίσιμα σημεία.

Ο επικίνδυνος μύθος των «ελαφριών» ποτών

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στην έξοδό μας είναι να χωρίζουμε τα ποτά σε «βαριά» και «ελαφριά». Η καθημερινή ατάκα «έλα μωρέ, ένα ελαφρύ ποτάκι είναι» δεν είναι απλώς ψευδής, αλλά εν δυνάμει επικίνδυνη – ειδικά για όσους σκοπεύουν να οδηγήσουν μετά την έξοδο.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν ασφαλή και μη ασφαλή ποτά. Το αλκοόλ παραμένει αλκοόλ, σε όποιον τύπο κι αν προσφέρεται. Η διαφορά βρίσκεται στη μερίδα: τα ποτά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ σερβίρονται σε μικρότερες ποσότητες, ενώ η μπύρα ή το κρασί σε μεγαλύτερες. Έτσι, μια τυπική μερίδα από οποιοδήποτε ποτό —ένα ποτήρι μπύρα, ένα ποτήρι κρασί, ένα ουίσκι ή ένα τσίπουρο— περιέχει την ίδια ακριβώς ποσότητα αλκοόλ. Επομένως, η επίδραση στον οργανισμό εξαρτάται από το πόσο πίνεις, όχι από το τι επιλέγεις.

Η επιστήμη πίσω από το μέτρο

Πέρα από το είδος του ποτού, σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος που ο οργανισμός μας επεξεργάζεται το αλκοόλ. Το συκώτι επιστρατεύει ένα ένζυμο που ονομάζεται αλκοολική αφυδρογονάση (ADH) για να μεταβολίσει την αλκοόλη. Επειδή οι γυναίκες διαθέτουν εκ φύσεως μικρότερη ποσότητα αυτού του ενζύμου, μπορεί να καταναλώσουν την ίδια ποσότητα με έναν άνδρα αλλά να νιώσουν πολύ πιο έντονα την επίδρασή της.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός ορίζει ως κατανάλωση χαμηλού κινδύνου:

Έως 2 ποτά την ημέρα για τους άνδρες.

την ημέρα για τους άνδρες. Έως 1 ποτό την ημέρα για τις γυναίκες.

Η Λάρισα κάνει «RETHINK DRINK»

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικά των νέων 18-35 ετών, η καμπάνια “RETHINK DRINK” που υλοποιεί η ΕνΕΑΠ σε συνέργεια με το Υπουργείο Υγείας, επιστρατεύει μια σύγχρονη και άμεση προσέγγιση για να αλλάξει την κουλτούρα της κατανάλωσης αλκοόλ.

Μετά την επιτυχημένη της έναρξη το καλοκαίρι του 2024, η καμπάνια «μετακομίζει» τις επόμενες ημέρες στη Λάρισα. Μέσα από το Πιλοτικό Πρόγραμμα «RETHINK DRINK 360°», η πόλη θα φιλοξενήσει πολλαπλές δράσεις με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης στάσης και την κατάρριψη των μύθων που συνοδεύουν το αλκοόλ. Γιατί η διασκέδαση είναι καλύτερη όταν την απολαμβάνεις με καθαρό μυαλό και ασφάλεια.

