Ρένα Καραλαριώτου: Η αντιστροφή του brain drain αποτελεί εθνική συλλογική προσπάθεια

«Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δεν μιλάμε μόνο για έναν στόχο ή μια ευχή, αλλά για χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα: Περισσότεροι από 422.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αντιστροφή του brain drain, ενός φαινομένου που για καιρό τραυμάτισε τη χώρα μας.

Η Ελλάδα αλλάζει. Η οικονομία αναπτύσσεται, οι επενδύσεις αυξάνονται, οι μισθοί ενισχύονται και η ανεργία μειώνεται. Παράλληλα, εφαρμόζονται στοχευμένες πολιτικές επιστροφής ανθρώπινου δυναμικού, με φορολογικά και θεσμικά κίνητρα, αλλά και με οργανωμένη προβολή των πραγματικών ευκαιριών που πλέον υπάρχουν στη χώρα, όπως οι Ημέρες Καριέρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε αυτή την εθνική προσπάθεια, τα Πανεπιστήμια βρίσκονται στον πυρήνα. Αν θέλουμε το brain gain να έχει διάρκεια και βάθος, οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τα Ιδρύματά μας και τους ανθρώπους τους. Η επιτυχία προϋποθέτει συνεργασία Πολιτείας, ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας.

Η αντιστροφή του brain drain δεν είναι υπόθεση ενός μόνο φορέα. Είναι μια εθνική συλλογική προσπάθεια. Και σήμερα, με ρεαλισμό αλλά και αισιοδοξία, μπορούμε να πούμε ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Τα παραπάνω σημείωσε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, από τον Βόλο, εκεί όπου συμμετείχε στις εργασίες της 110ης Συνόδου των Πρυτάνεων.

Η κα Καραλαριώτου αποδεχόμενη την πρόσκληση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη σημείωσε πως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «αναγνωρίζουμε τον στρατηγικό ρόλο των Πανεπιστημίων στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου. Η συνεργασία μας με τα ΑΕΙ θέλουμε να είναι ουσιαστική, δημιουργική και με κοινό όραμα», συγχαίροντας ταυτόχρονα τον κ. Μπιλλίνη για την διοργάνωση της Συνόδου.

Το κεντρικό θέμα της Συνόδου, «Πανεπιστήμια σε Νέα Εποχή: Από το Brain Drain στο Brain Gain – Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Συμπερίληψη και Εκσυγχρονισμός», δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι ένα εθνικό στοίχημα.

Άλλωστε, όπως καλά γνωρίζετε, η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν θέσει τα ζητήματα της Παιδείας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον σκληρό πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Το μέλλον της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον της Εκπαίδευσης.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν σύνθετο ρόλο: να διασφαλίσουν την ποιότητα και την ακαδημαϊκή αριστεία, να ενισχύσουν την έρευνα και την καινοτομία, να ενδυναμώσουν τη διεθνή τους παρουσία, και ταυτόχρονα να παραμείνουν βαθιά συνδεδεμένα με την κοινωνία και την ανάπτυξη.

Η Σύνοδος αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα: τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, τις υποδομές, την ψηφιακή μετάβαση, και την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, αλλά και το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα της υποστελέχωσης σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, καμία στρατηγική δεν μπορεί να πετύχει.

Παράλληλα , η ανάδειξη θεμάτων ηγεσίας, ισότητας και συμπερίληψης, όπως και η 2η Συνάντηση Γυναικών Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, επιβεβαιώνει ότι τα Πανεπιστήμια οφείλουν να αποτελούν πρότυπα δημοκρατίας και κοινωνικής ευθύνης», κατέληξε στην ομιλία της η κα Καραλαριώτου.