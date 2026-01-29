Ρένα Καραλαριώτου: “Η μνήμη είναι ευθύνη – Ποτέ ξανά στο Απόλυτο Κακό”

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, με αφορμή τις εκδηλώσεις τιμής της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος που θα πραγματοποιηθούν για μια ακόμη χρονιά, σήμερα, στη Λάρισα, δήλωσε τα εξής:

Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, έτσι και φέτος, σε ολόκληρη τη χώρα, ενώνουμε τις φωνές μας και σκύβουμε το κεφάλι μας.

Ενώνουμε τις φωνές μας για να ακουστεί όσο το δυνατόν πιο ηχηρή η στάση της ανθρωπότητας απέναντι στο Απόλυτο Κακό.

Σκύβουμε το κεφάλι μας στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων και των χιλιάδων Ελληνίδων και Ελλήνων Εβραίων που υπήρξαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας στα στρατόπεδα του θανάτου.

Ανάμεσά τους και Λαρισαίοι συμπολίτες μας, μέλη της μαρτυρικής Εβραϊκής Κοινότητας της πόλης, που εκτοπίστηκαν, βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν, θύματα μιας ιδεολογίας μίσους που στράφηκε ενάντια στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.

Κανείς μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχάσει.

Η μνήμη δεν είναι απλώς ιστορικό καθήκον· είναι ευθύνη.

Είναι χρέος όλων μας, ειδικά απέναντι στις νέες γενιές, να υπενθυμίζουμε και να αναρωτιόμαστε συνεχώς «αν αυτός είναι ο άνθρωπος».

Στις μέρες μας, ο αντισημιτισμός ξεπροβάλλει σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη με μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι στο παρελθόν και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει, αλλά και να μας κινητοποιεί.

Ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και κάθε είδους διάκριση θεριεύουν σε κοινωνίες που χάνουν τα δημοκρατικά τους ανακλαστικά, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας και ανασφάλειας.

Γι’ αυτό και η μνήμη δεν είναι παθητική. Είναι ενεργή εγρήγορση.

Είναι καθήκον όλων μας, θεσμών και πολιτών, να υψώνουμε ανάχωμα στον λόγο του μίσους και να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σεβασμού στον άνθρωπο.

Σήμερα, από τη Λάρισα, τιμούμε τους νεκρούς και δεσμευόμαστε απέναντι στους ζωντανούς.

Και λέμε, με καθαρή φωνή και ακλόνητη στάση: «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ».