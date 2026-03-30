Ρένα Καραλαριώτου στο Star Forum 2026: Η χώρα έχει ανάγκη από τόλμη, συνεργασία, καινοτομία και ταχύτητα

Στην τελετή έναρξης του Star Forum 2026, ενός συνεδρίου που διοργανώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από τον τηλεοπτικό σταθμό Star Κεντρικής Ελλάδας, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με αγιασμό από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ενώ ακολούθησε ο χαιρετισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου της STAR Α.Ε., κ. Γιώργου Σιμόπουλου.

«Το συνέδριο του STAR αποτελεί πλέον έναν θεσμό και σημείο αναφοράς για την Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο», τόνισε στον χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας , επισημαίνοντας ότι «η Περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστεί στον δημόσιο διάλογο, στις εξελίξεις και στην παραγωγή ιδεών». «Το STAR Κεντρικής Ελλάδας αποτελεί πρότυπο στον χώρο των ΜΜΕ καθώς όσοι εργάζονται σε αυτό παραμένουν προσηλωμένοι στις παραδοσιακές αρχές της δημοσιογραφίας που πρέπει να διέπουν όλα τα ΜΜΕ ».

Σχολιάζοντας το σύνθημα του Star Forum 2026 «Φτάσε εκεί που δεν μπορείς», η κα Καραλαριώτου τόνισε πως η φράση αυτή του Νίκου Καζαντζάκη συμπυκνώνει την υποχρέωσή μας να μην συμβιβαζόμαστε μόνο με το εφικτό αλλά να προσπαθούμε για να ξεπερνάμε τα όρια που θέτει η ίδια η καθημερινότητα. «Αυτό έχει ανάγκη η ίδια η χώρα. Ανάγκη για τόλμη, συνεργασία, καινοτομία και ταχύτητα. Στην εποχή που ζούμε τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν απλώς επιλογές, αλλά αναγκαιότητα», σημείωσε η ίδια, δίνοντας ταυτόχρονα το στίγμα της δουλειάς που γίνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: «Εργαζόμαστε καθημερινά με στόχο να επισπεύσουμε διαδικασίες, να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείς και να δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που για χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα ».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποίησε μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη, συμπυκνώνοντας έτσι το νόημα του Star Forum 2026: «Όταν πιστεύουμε σε κάτι ανύπαρκτο με πάθος, τελικά το δημιουργούμε. Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ότι δεν το ποθήσαμε αρκετά».