Ρένα Καραλαριώτου: «Το πνεύμα των Χριστουγέννων να φωτίσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων»

Τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, επισκέφθηκαν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, για να ψάλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, η Φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας (ΔΩΛ), η μπάντα της 1ης Στρατιάς, καθώς και η μπάντα της 110 Πτέρυγας Μάχης.

Μελωδίες γεμάτες αισιοδοξία πλημμύρισαν το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μεταφέροντας μηνύματα χαράς, ενότητας και ελπίδας στη διοίκηση και στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας.

Την κα Καραλαριώτου επισκέφθηκε στο γραφείο της και ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με τον οποίο αντάλλαξαν ευχές.

Η κα Καραλαριώτου ευχαρίστησε θερμά όλους για την τιμητική παρουσία και τις ευχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης των εθίμων, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και οι πολιτιστικοί φορείς στη συνοχή της κοινωνίας, ενισχύοντας το εορταστικό πνεύμα των ημερών.

«Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή ανθρωπιάς, προσφοράς, αλληλεγγύης και συλλογικότητας», σημείωσε η κα Καραλαριώτου, ευχόμενη σε όλους υγεία και ευτυχία. «Το πνεύμα των Χριστουγέννων να φωτίσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων», κατέληξε η κα Καραλαριώτου, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε τις ευχές των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.