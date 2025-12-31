Ρεβεγιόν…στο μπλόκο της Νίκαιας για τους αγρότες (βίντεο)

Στη Νίκαια, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο της εθνικής οδού, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων θα αλλάξουν τον χρόνο δίπλα στα τρακτέρ τους.

Από νωρίς το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, έχει συγκεντρωθεί κόσμος, με μουσική και φαγητό, ενώ αλλάζουν χρονιά μαζί με τις οικογένειές τους.

Υπάρχει φαγητό και μουσική καθώς οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους αναμένοντας τις οικογένειές τους αλλά και όσους το επιθυμούν να γιορτάσουν μαζί τους την αλλαγή του χρόνου.

Δείτε το βίντεο: