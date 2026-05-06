Ρεκόρ επισκέψεων πανελλαδικά, το 2025, στα Επείγοντα του ΠΓΝΛ – Ψηλά και στις νοσηλείες

Ρεκόρ 11ετίας παρουσίασαν το 2025 τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στα επείγοντα και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προσεγγίζοντας τα 12 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν το τεράστιο βάρος το οποίο σηκώνουν 125 δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ και το οποίο παρά τις όποιες κακοδαιμονίες που κουβαλά εδώ και χρόνια δείχνει πως σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκε.

Σύμφωνα λοιπόν με το BI-Health (Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ) το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 13 χρόνια (αρχικά ως ESYnet), το 2025 τα νοσοκομεία διαχειρίστηκαν 2.538.914 νοσηλείες (οι νοσηλείες αυτές δεν αφορούν σε αντίστοιχο αριθμό ασθενών διότι υπάρχουν συμπολίτες μας που νοσηλεύτηκαν περισσότερες από μία φορά).

Όμως από μια πρώτη εκτίμηση θα μπορούσε να πει κανείς ότι περίπου 2 στους 10 Έλληνες βρέθηκε σε νοσοκομειακή κλίνη κατά την προηγούμενη χρονιά.

Τις περισσότερες νοσηλείες τις είχαν για μια ακόμη χρονιά τα νοσοκομεία της περιφέρειας.

Ειδικότερα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου καταγράφηκαν 88.872, στο Πανεπιστημιακό Λάρισας 87.487, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σημειώθηκαν 84.795 νοσηλείες και το Νοσοκομειακό της Πάτρας με 81.696.

Επίσης 4.964.110 επισκέψεις (από 4.839.771) αφορούσαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Την «πρωτιά» στην επικράτεια κατέχει για το 2025 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με 126.593 από 111.742 περιστατικά σημειώνοντας μεγάλη αύξηση όπως φαίνεται.

