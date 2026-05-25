Ρετσιάνης για Τιριτόμπα: «Υποχρέωση του Δήμου να προστατεύει τη δημόσια περιουσία, με ευθύνη και σεβασμό στους πολίτες»

Σε δήλωση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων Θωμά Ρετσιάνη για την υπόθεση του Δημοτικού Κουκλοθίασου «Τιριτόμπα», αναφέρονται τα εξής:

Με έκπληξη βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την εικόνα: τις αποκεφαλισμένες κούκλες της Δημοτικής Φάτνης του Δήμου Λαρισαίων, πεταμένες και κατεστραμμένες στον χώρο φύλαξής τους.

Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις, παρουσία δικηγόρου, η απάντηση που δόθηκε ήταν: «Δικές μου είναι οι κούκλες, εγώ τις έφτιαξα, ό,τι θέλω θα τις κάνω».

Αυτή ακριβώς είναι η ουσία του προβλήματος.

Η αντίληψη ότι ένας δημοτικός θεσμός, οι υποδομές του, οι κούκλες, το υλικό, ακόμη και η ίδια η ιστορία του μπορούν να θεωρούνται προσωπική ιδιοκτησία οποιουδήποτε. Η λογική του «ο Τιριτόμπα είμαι εγώ».

Ο Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα δεν ανήκει σε κανέναν εργαζόμενο, συνεργάτη, ή καλλιτέχνη. Ανήκει στη Λάρισα, στα παιδιά της και στους δημότες που τον στηρίζουν εδώ και χρόνια.

Για 12 χρόνια υπήρξε μια συνεργασία με αμοιβή από τον Δήμο Λαρισαίων.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ούτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω στον θεσμό, ούτε δικαίωμα αυθαίρετης διαχείρισης δημοτικού υλικού, κουκλών, εξοπλισμού ή παραγωγών.

Οι θεσμοί έχουν συνέχεια. Δεν προσωποποιούνται, δεν ιδιοποιούνται και δεν εκβιάζονται συναισθηματικά.

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει υποχρέωση να προστατεύσει τον Τιριτόμπα, το Μουσείο Κούκλας και τη δημόσια περιουσία με σοβαρότητα, θεσμική ευθύνη και απόλυτο σεβασμό απέναντι στους πολίτες.

Όλα τα υπόλοιπα θα ειπωθούν επίσημα, εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.

Οι πολίτες όμως αξίζουν να γνωρίζουν την πραγματική εικόνα. Για να είναι ξεκάθαρο ποιος λειτουργεί με υπευθυνότητα και ποιος όχι.