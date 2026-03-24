Ρομποτική Χειρουργική Da Vinci στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Η ρομποτική χειρουργική με τη χρήση του συστήματος Da Vinci βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου πραγματοποιούνται επεμβάσεις για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, βουβωνοκήλες, διαφραγματοκήλες, καθώς και παθήσεων στομάχου, λεπτού και παχέος εντέρου, πυέλου. Επιλεκτικά το σύστημα χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις επείγουσας χειρουργικής (παθήσεις σκωληκοειδούς απόφυσης κ.α) Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τον Γενικό Χειρουργό Ευάγγελο Καναβό, Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και την ομάδα του, ο οποίος αξιοποιεί τις δυνατότητες της ρομποτικής τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών παθήσεων.

Η Α’ Χειρουργική Κλινική του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και στη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής. Αξιοποιώντας την τεχνολογία Da Vinci, διευρύνει συνεχώς τις θεραπευτικές επιλογές που προσφέρει στους ασθενείς, επιτρέποντας την αντιμετώπιση ακόμη και σύνθετων περιστατικών, σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, με σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες και ολοκληρωμένες υποστηρικτικές δομές, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και φροντίδας για τον ασθενή.

Η χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να εργάζεται με τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετικά ακριβή έλεγχο των χειρουργικών κινήσεων, διευκολύνοντας την εκτέλεση λεπτών χειρουργικών χειρισμών ακόμη και σε ανατομικά δυσπρόσιτες περιοχές.

Για τον ασθενή, η ρομποτική χειρουργική συνδέεται με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως μικρότερες τομές, περιορισμένη απώλεια αίματος, μειωμένο χειρουργικό τραύμα και ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση, σε σχέση με την κλασσική χειρουργική, επιτρέποντας την πιο γρήγορη επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητες – εργασιακές.

Η ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής στη Γενική Χειρουργική αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των χειρουργικών υπηρεσιών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασθενείς της Κεντρικής Ελλάδας να έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες χειρουργικές θεραπείες στον τόπο τους, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σε μεγάλα αστικά κέντρα.