Ρομποτική χειρουργική Da Vinci στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη χειρουργική ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος και ανώτερου πεπτικού

Η αξιοποίηση της ρομποτικής χειρουργικής με το σύστημα Da Vinci επεκτείνεται δυναμικά στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες αντιμετώπισης σύνθετων και απαιτητικών χειρουργικών παθήσεων.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τον Γενικό Χειρουργό Αλέξανδρο Διαμαντή, Διευθυντή του Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος και Ανώτερου Πεπτικού του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Γενικό Χειρουργό Ανδρέα Διαμαντή, οι οποίοι, με μεγάλη εμπειρία στη ρομποτική χειρουργική αξιοποιούν τις δυνατότητες της ρομποτικής τεχνολογίας σε εξειδικευμένα περιστατικά που απαιτούν υψηλό επίπεδο ακρίβειας και χειρουργικού ελέγχου.

Η χρήση του συστήματος Da Vinci επιτρέπει την πραγματοποίηση επεμβάσεων με τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετικά ακριβή χειρισμό των εργαλείων, διευκολύνοντας τον χειρουργό σε ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις, όπως σε όγκους ήπατος, παγκρέατος, στομάχου και εντέρου, επινεφριδίων, καθώς και σε επεμβάσεις κηλών κοιλιακού τοιχώματος και διαφραγματοκηλών. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο του χειρουργικού πεδίου και στη μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Για τον ασθενή, η ρομποτική χειρουργική συνδέεται με σημαντικά οφέλη, όπως μικρότερο χειρουργικό τραύμα, περιορισμένη απώλεια αίματος και ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, με σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, και ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υποδομές, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και φροντίδας για τον ασθενή.

Η ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής σε εξειδικευμένους τομείς της Γενικής Χειρουργικής ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ως σύγχρονου νοσοκομειακού κέντρου, προσφέροντας στους ασθενείς της Κεντρικής Ελλάδας πρόσβαση σε προηγμένες χειρουργικές θεραπείες στον τόπο τους.