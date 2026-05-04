Ρυθμίσεις στον Ιπποκράτειο Τόπο, με αφορμή τις εκδηλώσεις “Ιπποκράτης: Ζώντας την κληρονομιά”

Ο Δήμος Λαρισαίων και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ενημερώνουν το κοινό ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Ιπποκράτης: Ζώντας την κληρονομιά» και όσον αφορά τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Ιπποκράτειο Τόπο (πάρκο Αλκαζάρ) από 7 έως 9 Μαϊου 2026, δεν θα είναι δυνατή η διέλευση ποδηλάτων στον ποδηλατόδρομο δίπλα από τον Ιπποκράτειο Τόπο (παράλληλα της οδού Λαμπράκη), καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν για την κατανόηση και καλούν όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις ανοιχτές για το κοινό δράσεις.