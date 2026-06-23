Σέντρα στις 2 Ιουλίου για το Πρωτάθλημα 5×5 του Δήμου Φαρσάλων – Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής

Ο Δήμος Φαρσάλων προκηρύσσει τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5×5 για το έτος 2026, καλώντας ομάδες και αθλητές να δηλώσουν συμμετοχή στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες της διοργάνωσης.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις κατηγορίες Παίδων, Εφήβων και Ανδρών. Στην κατηγορία Παίδων δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές που έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, στην κατηγορία Εφήβων αθλητές γεννημένοι από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, ενώ στην Ανδρική κατηγορία μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές που έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον έξι ομάδων σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τους αρχηγούς των ομάδων από την Τετάρτη 24 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στο Δημαρχείο Φαρσάλων, στο Γραφείο 1.4. Αρμόδια υπάλληλος για τη διαδικασία είναι η κ. Βιβή Τσελεπίδου. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 5 έως 12 αθλητές, ενώ μετά την έναρξη του πρωταθλήματος δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή ή προσθήκη στο δηλωμένο ρόστερ.

Η έναρξη των αγώνων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. Κάθε αναμέτρηση θα έχει διάρκεια δύο ημιχρόνων των 20 λεπτών.

Για τη συμμετοχή όλων των αθλητών απαιτείται ιατρική βεβαίωση ή φωτοαντίγραφο αθλητικού δελτίου. Για τους αθλητές κάτω των 18 ετών απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικό γέννησης και υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή του ανηλίκου στο πρωτάθλημα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στη γραμματεία του γηπέδου πριν από κάθε αγώνα, με τις ομάδες να είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν πλήρη φάκελο εγγράφων πριν από κάθε αναμέτρηση.

Αθλητής που δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Σε περίπτωση συμμετοχής χωρίς τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ο αθλητής θα αποβάλλεται άμεσα από το πρωτάθλημα, η ομάδα του θα χάνει τον αγώνα με σκορ 3-0 και σε περίπτωση υποτροπής η ομάδα θα αποβάλλεται από τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, στον πάγκο κάθε ομάδας θα επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο οι δηλωμένοι αθλητές, ντυμένοι με την επίσημη αθλητική ενδυμασία της ομάδας. Παράλληλα, οποιοσδήποτε συμμετέχων δημιουργήσει πρόβλημα ή επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά προς διαιτητές, γραμματεία ή ιατρικό προσωπικό θα αποβάλλεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ ομαδική υποτροπή θα επιφέρει αποβολή της ομάδας. Επίσης, οι ονομασίες των ομάδων δεν επιτρέπεται να περιέχουν υβριστικά, ρατσιστικά ή σεξιστικά υπονοούμενα.

Ενημερωτική συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές των ομάδων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στις 13:00 στο Δημαρχείο Φαρσάλων, όπου θα παρουσιαστούν οι όροι, οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6980736364.