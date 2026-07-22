Σήμερα η εκδήλωση της ΔΕΕΠ Λάρισας με επίσημο καλεσμένο τον Κωστή Χατζηδάκη

Σήμερα στο Φρούριο στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που διοργανώνει η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας για να τιμήσει τη Διαδρομή και τη Θεσμική Προσφορά της Νέας Δημοκρατίας στην πατρίδα μας με αφορμή την συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία και ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξαν οι πραγματικοί αρχιτέκτονες και θεματοφύλακες της ελληνικής Μεταπολίτευσης. Σε μια από τις πιο κρίσιμες και ηλεκτρισμένες καμπές της σύγχρονης ιστορίας μας, ανέλαβαν το τιμόνι μιας πληγωμένης χώρας καταφέρνοντας να μετατρέψουν την εθνική κρίση σε μια νέα αυγή, θεμελιώνοντας τη μακροβιότερη, πιο ώριμη και σταθερή περίοδο δημοκρατικού βίου που γνώρισε ποτέ ο τόπος.

Επίσημος καλεσμένος της εκδήλωσης είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.