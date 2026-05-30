Σακκάς (πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας): Σχεδιάζουμε καλύτερο, πιο «πράσινο» μέλλον (βίντεο)

Καλύτερο και πιο «πράσινο» μέλλον για τα παιδιά και τις επόμενες γενιές, είναι ο στόχος που θέτει ο Δήμος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, όπως τόνισε σε συνέντευξη στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ευρισκόμενος ως ομιλητής στο Attica Green Expo 2026, ο κ. Σακκάς επεσήμανε ότι έχει σημασία η συμμετοχή σε αυτή την έκθεση, καθώς και η ΠΕΔ Θεσσαλίας και ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζουν να προσπαθούν για το καλύτερο, με αρωγούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν μεράκι την Αυτοδιοίκηση.

Εφερε, δε, ως παράδειγμα, τα βήματα που έχει ο κάνει ο Δήμος Τρικκαίων, με τη συμμετοχή του στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της ΕΕ και τις σχετικές δράσεις (π.χ. ΚΕΠ Ενέργειας, Ενεργειακή Κοινότητα, SpongeWorks κ.α.).

