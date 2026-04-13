Σαν σήμερα το 2003 στην κοιλάδα των Τεμπών συνέβη το τρομερό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή 21 μαθητών

13 Απριλίου 2003 «ο χρόνος σταματά» στα Τέμπη. Η Ελλάδα πάγωσε και βυθίζεται στο πένθος. 21 παιδιά χάνουν ακαριαία τη ζωή τους σε ένα από τα πιο τρομακτικά τροχαία δυστυχήματα που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα. Είκοσι τρία χρόνια συμπληρώνονται από το τρομακτικό τροχαίο που έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής σε 21 μαθητές της Α’ Λυκείου στα Τέμπη.

Το λεωφορείο που μετέφερε 49 μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου Ημαθίας, κινούνταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στο ύψος των Τεμπών, το λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, το οποίο έχασε τον έλεγχο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, το φορτηγό μετέφερε φύλλα νοβοπάν, τα οποία απελευθερώθηκαν από τη σύγκρουση και μπήκαν μέσα στο λεωφορείο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά και της μετακίνησης του φορτίου του φορτηγού, ήταν να χάσουν τη ζωή τους 21 μαθητές και επιπλέον να τραυματιστούν σοβαρά 9 και άλλοι 26 ελαφριά.

Τα σωστικά συνεργεία που έφτασαν στο σημείο έκαναν τιτάνιες προσπάθειες για πάνω από δύο ώρες να απεγκλωβίσουν νεκρούς και τραυματίες. Τα νοβοπάν έκοψαν στα δύο το πούλμαν.

Οι αιτίες της σύγκρουσης αναλύθηκαν λεπτομερώς αλλά δεν έγιναν ποτέ 100% σαφείς. Ο οδηγός οδηγούσε πάνω από τις επιτρεπόμενες ώρες χωρίς διάλειμμα και τα ελαστικά του δεν ήταν σε καλή κατάσταση.

Από την άλλη ήταν η λανθασμένη πρόσδεση του φορτίου, το οποίο, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων ήταν πέντε τόνους άνω του επιτρεπόμενου αλλά και η παλαιότητα του λεωφορείου που μετέφερε τους μαθητές, το οποίο έπρεπε να είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία.

Την περίοδο εκείνη, σε μεγάλο ποσοστό του οδικού δικτύου Αθήνας – Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε διαχωριστικό διάζωμα μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας, οι οποίες στα Τέμπη λόγω μορφολογίας της περιοχής γίνονταν στενότερες.

Η δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2005 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 στον Άρειο Πάγο με τον οδηγό του λεωφορείου να αθωώνεται και τον οδηγό της νταλίκας να καταδικάζεται σε κάθειρξη 15 ετών.

Οι ιδιοκτήτες της νταλίκας αλλά και του εργοστασίου νοβοπάν, καταδικάστηκαν από 4 μέχρι 14 χρόνια. Η εταιρεία κατέβαλλε επίσης το ποσό των 8.500.000 ευρώ στις οικογένειες των θυμάτων.

Στο σημείο του δυστυχήματος, υπάρχει οκτάγωνο μνημείο το οποίο φέρει πάνω του τις φωτογραφίες των 21 παιδιών, στη μέση γράφει την ημερομηνία «13 Απριλίου 2003» και από πάνω έχει ένα λουλούδι.

Κάτω από το μνημείο, αναγράφεται: Στο σημείο αυτό με ευθύνη της πολιτείας και στο βωμό του κέρδους, θυσιάστηκαν οι 21 μαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου Ημαθίας.

Τα θλιβερά επακόλουθα

Στις 3 Ιουλίου 2022, έβαλε τέλος στη ζωή του ένας 35χρονος που υπήρξε ένας από τους επιζώντες μαθητές της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών του 2003.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 35χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το τρομακτικό δυστύχημα και τον θάνατο των 21 συμμαθητών του.

Η είδηση του τραγικού θανάτου του έγινε γνωστή από μια ανάρτηση σε σελίδα στο Facebook.

Πρόκειται για ένα γκρούπ για τα 21 αγγελούδια το οποίο έχει δημιουργηθεί στην μνήμη τους από μια συμμαθήτρια τους με την οποία ο 35χρονος είχε ζήσει ακριβώς τον ίδιο εφιάλτη πριν από 19χρονια.

Μαθήτρια στην τάξη του 2003 που αποδεκατίστηκε από το δυστύχημα στα Τέμπη, ήταν και η φερόμενη βρεφοκτόνος στη Βέροια που δολοφόνησε το μόλις 6 μηνών μωρό της, στις 09.01.2024, μπροστά στα έντρομα μάτια των άλλων δύο ανήλικων παιδιών της, που κάλεσαν σε βοήθεια τον παππού και τη γιαγιά, γονείς της μητέρας τους.

Σε κατάσταση αλλοφροσύνης μετέφεραν το βρέφος στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρών, κατέληξε.

Η ίδια δεν είχε πάει στην εκδρομή αλλά αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, όπως αναφέρει τοπικό μέσο.

Πολλοί συνάδελφοί της της 37χρονης, που ήταν επικουρική συμβασιούχος νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης γνώριζαν τα ψυχιατρικά θέματα που αντιμετώπιζε, καθώς η ίδια είχε εκμυστηρευτεί ότι η τραγωδία των Τεμπών την είχε σημαδέψει.