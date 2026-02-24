Σαράντα παραβάσεις στη Λάρισα για μη χρήση κράνους

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 16 έως 22 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 716 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -68- παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 205 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 17 παραβάσεις και συγκεκριμένα 13 σε οδηγούς δίκυκλων (3 από τους οποίους εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής), 3 σε οδηγούς ΕΠΗΟ και 1 σε επιβάτη δικύκλου,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 332 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 40 παραβάσεις και συγκεκριμένα 2 σε οδηγούς δικύκλων και 38 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 117 έλεγχοι και βεβαιώθηκε 6 παραβάσεις και συγκεκριμένα 2 σε οδηγούς δικύκλων και 4 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν -62- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.