Σειρά δράσεων από τη ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας

Η ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία Λάρισας σε συνεδρίασή της αποφάσισε:
Να συμβάλλει με σειρά προτάσεων στην προδιαβούλευση που αφορά το σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη -Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης
Να διοργανώσει μια σειρά δράσεων πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα περίοδο.
Τα θέματα που έχουν επιλεγεί είναι:
· Παιδεία _ Αθλητισμός και ευ ζην
· Ο ρόλος της γυναίκας στο σήμερα
· Εξωτερική πολιτική και Άμυνα
· Πρωτογενής τομέας
· Ψυχική υγεία
· Οι νέοι, οι εξετάσεις, η επόμενη ημέρα.
· Το περιβάλλον που ζούμε.
Για την κάθε ενότητα ήδη συγκροτούνται ομάδες εργασίας και επιτροπές που θα αναλάβουν τη διοργάνωση και τον συντονισμό της εκδήλωσης.
Η ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία Λάρισας παραμένει προσηλωμένη στο ρόλο της, αφουγκράζεται τις αγωνίες της κοινωνίας και συζητά με τους πολίτες.