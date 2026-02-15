Σειρά δράσεων από τη ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας

Η ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία Λάρισας σε συνεδρίασή της αποφάσισε:

Να συμβάλλει με σειρά προτάσεων στην προδιαβούλευση που αφορά το σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη -Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης

Να διοργανώσει μια σειρά δράσεων πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα περίοδο.

Τα θέματα που έχουν επιλεγεί είναι:

· Παιδεία _ Αθλητισμός και ευ ζην

· Ο ρόλος της γυναίκας στο σήμερα

· Εξωτερική πολιτική και Άμυνα

· Πρωτογενής τομέας

· Ψυχική υγεία

· Οι νέοι, οι εξετάσεις, η επόμενη ημέρα.

· Το περιβάλλον που ζούμε.

Για την κάθε ενότητα ήδη συγκροτούνται ομάδες εργασίας και επιτροπές που θα αναλάβουν τη διοργάνωση και τον συντονισμό της εκδήλωσης.

Η ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία Λάρισας παραμένει προσηλωμένη στο ρόλο της, αφουγκράζεται τις αγωνίες της κοινωνίας και συζητά με τους πολίτες.