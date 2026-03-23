Σεμινάριο αυτοσχεδιασμού πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Την Πέμπτη 19/3/2026, στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του γνωστικού πεδίου πιάνου, με τη δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης από την εκπαιδευτικό πιάνου Κακαγιάννη Βασιλική, με θέμα: “Αυτοσχεδιασμός και Δημιουργικότητα στο Πιάνο: Πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του αυτοσχεδιασμού στο μάθημα του πιάνου στα Μουσικά Σχολεία”.

Παρουσιάστηκαν διάφορα είδη αυτοσχεδιασμού (ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, δομημένος αυτοσχεδιασμός με συνοδεία εκπαιδευτικού, μελωδικός, ρυθμικός και στιλιστικός αυτοσχεδιασμός), ενώ υπήρξαν παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προτάσεις μέσω ηχογραφημένων και βιντεοσκοπημένων παραδειγμάτων, αλλά και παρουσιάσεων με συμμετοχή μαθητών.