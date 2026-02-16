Σεμινάριο για το Digital Marketing από το Επιμελητήριο Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο «Digital Marketing Seminar», την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00 στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Λάρισας.

To σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες του ψηφιακού μάρκετινγκ στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα.

Εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών, στη διαμόρφωση των σύγχρονων αγορών και παρουσιάζει, σε στρατηγικό και πρακτικό επίπεδο, βασικές αρχές και σύγχρονες εφαρμογές του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στρατηγική μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή, στην αξιοποίηση ιστοσελίδων, στη συμπεριφορά του ψηφιακού καταναλωτή, στο content marketing, στη διαδικτυακή διαφήμιση, στο Search Engine Optimization (SEO), στα κοινωνικά δίκτυα και στην ανάλυση δεδομένων.

Κεντρικός Ομιλητής:

· Achilleas Barlas, Ph.D.

Διδάσκων στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ.