Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ στη Χάλκη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Χάλκης σεμινάριο ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από τον ΕΟΔΥΑ του Δήμου Κιλελέρ, με διοργανωτή τη Δημοτική Κοινότητα Χάλκης, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσης, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής.

Η Δημοτική Κοινότητα Χάλκης ευχαριστεί θερμά τον ΕΟΔΥΑ του Δήμου Κιλελέρ, τους εκπαιδευτές, Δέσποινα Ταστεμίρογλου και Βασίλη Αρχοντή, καθώς και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν ενεργά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πρόληψης και της ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας.

Στη διοργάνωση αυτή της Δημοτικής Κοινότητας Χάλκης παρευρέθηκε σύσσωμο το τοπικό συμβούλιο, με τον Πρόεδρο Βασίλη Κωστούλη και τα μέλη, Ορέστη Νικολούλη και Ελένη Ντογκουλη Ελένη. Επίσης, τίμησαν με την παρουσία τους το σεμινάριο οι αντιδήμαρχοι του ΔήμουΚιλελέρ, Σέβη Λαδοπούλου-Χατζητζομπάνη, Απόστολος Μαξιμιάδης, Τριαντάφυλλος Τσινούλης και ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κωστούλης.