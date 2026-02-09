Σεμινάριο Μελισσοκομίας στο Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Λάρισας

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Λάρισας θα υλοποιήσει μία ταχύρρυθμη εκπαίδευση στη Μελισσοκομία και για επαγγελματίες μελισσοκόμους με θέματα:

1. Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

2. Βασιλοτροφία – Παραγωγή βασιλικού πολτού

3. Μελισσοκομικά Φυτά – Βιολογική μελισσοκομία

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ από 04/03/2026 έως 06/03/2026 ώρες (16:00 έως 21:00)

Στο πρόγραμμα αυτό θα διδάξουν εκπαιδευτές ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ, και τους Dr. Λαμπίρη Ευαγγελία Γεωπόνο και Μπάσδρα Γεώργιο Γεωπόνο MSc, στο τηλ. 2410 620052.