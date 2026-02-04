Σεμινάριο ορθοσωμικής στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο ορθοσωμικής για μουσικούς, στο χώρο του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, το Σάββατο 31/1 και την Κυριακή 1/2/2026.

Το σεμινάριο με τίτλο “ Σώμα και ήχος σε αρμονία” απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, ενώ παρακολούθησαν και εκπαιδευτικοί ως ακροατές. Στο θεωρητικό μέρος οι συμμετέχοντες γνώρισαν βασικές αρχές ευθυγράμμισης του σώματος, τη σχέση ανάμεσα στη στάση, την αναπνοή και την ποιότητα του ήχου, καθώς και τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εμφανίζονται στους μουσικούς.

Επιπλέον, συζητήθηκε το ζήτημα σωστών συνηθειών μελέτης και απλών στρατηγικών πρόληψης τραυματισμών. Στο πρακτικό μέρος εφαρμόστηκαν ασκήσεις προθέρμανσης, διατάσεων, ισορροπίας και απλές ασκήσεις επίγνωσης σώματος, ενώ συνδέθηκε πρακτικά και άμεσα η στάση με τον ήχο, χρησιμοποιώντας τα μουσικά όργανα.

Εισηγητές ήταν οι: Τσιαρδάκας Γιώργος, καθηγητής φλάουτου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας/φοιτητής στο τμήμα Μουσικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης και Παπαθανασίου Θάλεια, Pilates Trainer/καθηγήτρια ορθοσωμικής στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Λάρισας υποστήριξε οικονομικά την εκδήλωση, ενώ την οργάνωση, την επιμέλεια και τον συντονισμό ανέλαβε η Κακαγιάννη Ν. Βασιλική (ενδοσχολική συντονίστρια εκπαιδευτικών πιάνου Μουσικού Σχολείου Λάρισας).Θερμές ευχαριστίες στη Γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος, τη Μελισσοκομεία οικογ. ΧΡΟΝΗ και τα Αρτοποιία “Αναγνωστούλης”, που ήταν δίπλα μας με τα προϊόντα τους.