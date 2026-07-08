Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καστρί – Λουτρό

Ο Εξωραϊστικός σύλλογος Καστρί – Λουτρό διοργανώνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών την Κυριακή 12 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. στο αύλειο χώρο του συλλόγου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ν. Λάρισας και απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στις πρώτες βοήθειες, προκειμένου να μπορούν να παρέχουν άμεση και αποτελεσματική βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει:

Πρακτική εκπαίδευση σε βασικές πρώτες βοήθειες

Εφαρμογή σωτήριων τεχνικών σε επείγουσες καταστάσεις

Συμβουλές από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

“Καλούμε όλους τους κατοίκους και παραθεριστές να παρακολουθήσουν και να λάβουν γνώση για την παροχή των πρώτων βοηθειών που μπορεί κάποιος να δώσει σε ένα έκτακτο περιστατικά, και να ενημερωθούν για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάποιες από τις πιο συχνές περιπτώσεις.

Η παροχή των πρώτων βοηθειών αποτελεί κεφάλαιο όπου όλοι θα πρέπει να έχουμε γνώση των βασικών τους, καθώς χωρίς υπερβολή η χρήση τους σε μία έκτακτη περίπτωση μπορεί να σώσει ζωές

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους.

Μην χάσετε την ευκαιρία να μάθετε πώς μπορείτε να σώσετε μια ζωή!”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.