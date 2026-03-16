Σεμινάριο χορών από τις Κυκλάδες στο Λύκειον των Ελληνίδων

Σεμινάριο για τους Κυκλαδίτικους χορούς θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, στο φιλόξενο χώρο του Λυκείου των Ελληνίδων, στην αίθουσα «Ζήνα Πατέρα, από το Γιώργο Λιάρο, εισηγητή του σεμιναρίου, ο οποίος θα φέρει άρωμα Κυκλάδων στο ΛτΕΛ. Μέσα από την έρευνα και την καταγραφή του Γιώργου Λιάρου στις Κυκλάδες θα αναδειχθούν δύο θεματικές ενότητες:

Στο Α’ μέρος:

«Οι Κυκλάδες από το χθες, στο σήμερα. Ομοιότητες και διαφορές»

Και στο Β’ μέρος:

«Η χορευτική παράδοση της Μυκόνου, που χάνεται»

Αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο θα γίνονται από την Τρίτη 17/3/2026 κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 19:00- 22:00 και κάθε Σάββατο 10-14:00, στη γραμματεία του Λυκείου των Ελληνίδων, οδός Δήλου 17.

Πληροφορίες στο τηλ. 2410624379 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lel.gr.