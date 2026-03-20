Σερέτης: “Ένα χαρούμενο στόμα είναι …μία χαρούμενη ζωή”

Ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης σε μήνυμά του για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγιεινής αναφέρει τα εξής:

Η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συμμετέχοντας στον παγκόσμιο εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγιεινής, υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες ότι η φροντίδα του στόματος δεν είναι ζήτημα αισθητικής, αλλά θεμέλιο της συνολικής μας υγείας.

Το φετινό κεντρικό μήνυμα «’Ένα Χαρούμενο Στόμα είναι…μία Χαρούμενη Ζωή», αναδεικνύει την άμεση σύνδεση της στοματικής υγιεινής με την ποιότητα ζωής, την αυτοπεποίθηση και την προστασία του οργανισμού μας από συστηματικά νοσήματα.

Οι παθήσεις του στόματος επηρεάζουν δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ωστόσο το 90% αυτών των προβλημάτων μπορούν να προληφθούν. Η Διοίκηση της 5ης Υ.Πε., μέσω των δημοσίων δομών ΠΦΥ θέτει ως στόχο:

Την ενίσχυση της πρόληψης από την παιδική ηλικία

Την ενημέρωση για τη σχέση στοματικής υγείας και γενικού πληθυσμού

Την παροχή προσβάσιμων οδοντιατρικών υπηρεσιών για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ένα υγιές χαμόγελο μας επιτρέπει να τρεφόμαστε σωστά, να επικοινωνούμε χωρίς εμπόδια και να αισθανόμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας.

Καλούμε τους πολίτες να εντάξουν τον τακτικό οδοντιατρικό έλεγχο στην ετήσια ρουτίνα τους. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και το χαμόγελο μας η καθαρότερη εικόνα της ευεξίας μας.

Η Διοίκηση της 5ης Υ.Πε. παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών, σε ποιοτικές οδοντιατρικές υπηρεσίες. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί η λειτουργία του Κέντρου Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας σε ΑΜΕΑ και ασθενείς με συνοδά νοσήματα στο Γ.Ν. Λάρισας, στο οποίο πρόσφατα ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας, Εκπαιδευτικού Κέντρου για οδοντιάτρους ειδικής Φροντίδας και αποτελεί ένα από τα τρία αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά Κέντρα στην Ελλάδα.

Η στοματική υγεία είναι επένδυση στη μακροζωία.«’Ένα Χαρούμενο Στόμα είναι ..μία Χαρούμενη Ζωή»