Σερέτης: Καμία εντολή για κλείσιμο της Γυναικολογικής και μεταφορά της Παιδιατρικής του ΓΝΛ

O διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης απέστειλε επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης, στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά, ότι καμία επίσημη ανακοίνωση, πόσο μάλλον εντολή έχει δοθεί από το Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το κλείσιμο της Γυναικολογικής κλινικής και τη μεταφορά της Παιδιατρικής Κλινικής από το ΓΝ Λάρισας στο ΠΓΝ Λάρισας.

Στόχος μας ήταν και είναι η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας σε νεογνά-βρέφη και παιδιά από 0-16 ετών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήσαμε και λειτουργούμε πλήρως στο ΠΓΝ Λάρισα από τον Αύγουστο του 2024 τη ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ «ΦΑΝΗ ΚΑΝΤΩΝΙΑ» 6 κλινών και από 1 Οκτωβρίου 2025 τη Παιδοχειρουργική στο ΠΓΝ Λάρισας 8 κλινών με τη μεταφορά της από το ΓΝ Λάρισα και με τη δημιουργία ενός μικρού Παίδων στο ΠΓΝ Λάρισας.

Ο σχεδιασμός μας, εξαρχής βασιζόταν και βασίζεται σε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες (κάλυψη κλινών, διακομιδές, μέσος όρος νοσηλείας, είδος περιστατικών κ.λ.π.), για κάθε τμήμα και κλινικές των Νοσοκομείων. Άλλα πέρα από τους αριθμούς, αυτό που έχε υψίστη σημασία πάνω από όλα είναι η προστασία της υγείας των παιδιών.

Καλύψαμε με αυτό το τρόπο ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στη Λάρισα αλλά και σε ολόκληρη την Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται τα ανώτερο περιστατικά στη Λάρισα και όχι να αναγκάζονται να διακομίζονται σε άλλες πόλεις εκτός Υγειονομικής Περιφέρειας με ότι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

Είμαι στη διάθεσή σας όχι μόνο να σας ενημερώσω, αλλά και για να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υγειονομικές υπηρεσίες στη Λάρισα και να προσέλθετε στην 5η Υ.Πε, προκειμένου να μην βγαίνουν αβίαστα συμπεράσματα με αποτέλεσμα να παραπληροφορούνται οι πολίτες και να δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας για την υγεία των παιδιών.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω, ότι είναι πλήρως αναληθές και ψευδές το γεγονός σύμφωνα με δηλώσεις που έχουν γίνει, ότι υπάρχει κίνδυνος αναστολής εργασιών των έργων των ΤΕΠ και της Γυναικολογικής κλινικής στο ΓΝ Λάρισας από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθότι η ένταξη των ανωτέρω έργων, έγινε μετά από πρόταση της 5ης Υ.Πε στο Ταμείο Ανάκαμψης με ορίζοντα περάτωσης των έργων τέλος Μαρτίου του 2026, οι εργασίες των οποίων συνεχίζονται αμείωτες.

Παρακαλώ όπως το αναγνώσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο».