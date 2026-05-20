Σερέτης σε Λιακούλη: “Οι λόγοι της μη λειτουργίας της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού”

Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης απαντώντας στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο ΠΓΝΛ, αναφέρει τα εξής:
“Με τον προσήκοντα σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπο και την πορεία της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κας Λιακούλη, θα ήθελα να επισημάνω ότι για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η επαναλειτουργία της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΥΑ) και για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις, για προφανείς πολιτικούς λογούς, υποχρέωσή μας είναι να παραθέτουμε πραγματικά στοιχεία για τη λειτουργία της ανωτέρω Μονάδας και όχι να προβαίνουμε σε οβιδιακές δηλώσεις εντυπωσιασμού.
Οι λόγοι της μη λειτουργίας της είναι οι εξής:
- Η ΜΥΑ τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου τον Μάρτιο του 2020 λόγω της έλευσης της πανδημίας και τη δημιουργία πτέρυγας COVID-19 για κυοφορούσες γυναίκες.
- Λόγω ανακατασκευής της πτέρυγας που θα στεγάζεται η Παιδιατρική Κλινική, στο χώρο της ΜΥΑ μεταφέρθηκε και λειτουργεί η Παιδιατρική Κλινική. Οι εργασίες έχουν τελειώσει και η μεταφορά της Παιδιατρικής Κλινικής στο φυσικό της χώρο θα ολοκληρωθεί έως τέλη Μαΐου 2026.
- Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – Πιστοποίησης ISOστο πλαίσιο αδειοδότησης της ΜΥΑ και της Τράπεζας της Κρυοσυντήρησης της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής για όλο το φάσμα του έργου, από την επανεκκίνηση έως και την πιστοποίηση του.
- Με τη μεταφορά της Παιδιατρικής Κλινικής θα γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες στην ΜΥΑ, ώστε να είναι εφικτή η επαναλειτουργία της το Φθινόπωρο του 2026.”