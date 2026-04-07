Σερέτης: “Σημαντικά έργα κτιριακής αναβάθμισης στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων”

Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας Φώτης Σερέτης απαντώντας στον Σύλλογο Εργαζομένων των Κέντρων Υγείας Νομού Λάρισας σχετικά με το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, αναφέρει τα εξής:

“Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων των Κέντρων Υγείας Νομού Λάρισας, ενημερώνουμε ότι, από την ίδρυση του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων 40 χρόνια λειτουργίας έως και σήμερα, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία παρέμβαση ή κτιριακή αναβάθμιση των υποδομών του.

Στα πλαίσια του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Κ.Υ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ» το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο Κέντρο Υγείας πρόκειται να ξεκινήσουν σημαντικής σημασίας έργα κτιριακής αναβάθμισης όπως: στατικές ενισχύσεις σε όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου (θεμέλια, υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες), προϋπολογισμού 2.146.810,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Έχοντας πάντα ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή μεταφορά λειτουργίας του Κ.Υ. για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Ο χώρος στον οποίο θα μεταφερθεί προσωρινά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και θα παρέχει υπηρεσίες συνταγογράφησης, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου στη συμβολή των οδών Λαρίσης & Θέτιδος, στον οποίο έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εργασίες προσαρμογής, ώστε ό χώρος να καταστεί κατάλληλος για τη νέα του χρήση.

Ο χώρος διαθέτει:

Κεντρικό σύστημα ψύξης –Θέρμανσης

Μηχανισμό εξαερισμού

Ηλεκροπαραγωγικό ζεύγος για εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής ρεύματος.

Μέτρα πυρασφάλειας

ΥΔΕ εν ισχύ.

Απορία προκαλεί η αντίδραση του Προέδρου των Εργαζομένων, η οποία θέτει πραγματικά ερωτήματα, για το αν επιθυμούν την σημαντική αυτή αναβάθμιση των υποδομών, η οποία συνίσταται στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και των προσερχόμενων σε αυτό πολιτών.”