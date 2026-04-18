Σερέτης: “Υγεία με σεβασμό, ισότητα και αξιοπρέπεια για όλους”

O διοικητής της 5ης ΥπΕ κ. Φώτης Σερέτης σε μήνυμά του για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενή, αναφέρει τα εξής:

«Η 18η Απριλίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενή, αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων των ασθενών είναι θεμέλιο ενός δίκαιου, ανθρώπινου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας.

Τα δικαιώματα του ασθενή όπως το δικαίωμα στην ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην ενημέρωση, στην ασφάλεια, στην ποιότητα φροντίδας και στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεν αποτελούν προνόμια, αλλά βασικές εγγυήσεις που οφείλουν να διασφαλίζονται σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής ή γεωγραφικής θέσης.

Σε μία εποχή ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων, ψηφιακού μετασχηματισμού και αυξημένων προκλήσεων για τα συστήματα υγείας, η ενδυνάμωση της φωνής των ασθενών και η ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η συνεργασία μεταξύ πολιτείας, επαγγελματιών υγείας και κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Η προάσπιση των δικαιωμάτων του ασθενή είναι ευθύνη όλων».