Σε έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών ο Θανάσης Νασιακόπουλος

Την εξέλιξη των εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος των συνδετήριων επαρχιακών οδών Ζαππείου – Κυπαρίσσου και Κυπαρίσσου – Χαράς είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου.

Οι εργασίες που ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν σε όλο τον Δήμο αφορούν το σύνολο των έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και λοιπών αστοχιών που τελούν σε άμεση συνάφεια με τα έντονα καιρικά φαινόμενα “DANIEL” και “ELIAS” και είναι αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές και την επαναφορά τους στην πρότερη λειτουργική κατάσταση συνολικού προϋπολογισμού 25.789.284 €

Ο προϋπολογισμός της ανακατασκευής του οδοστρώματος στο Ζάππειο, στον Κυπάρισσο και στη Χαρά μήκους 3.270 μ. και των λοιπών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.222.006 € (με Φ.Π.Α.). Από σύνολο του συμβατικού τιμήματος του έργου το 67.24% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το υπόλοιπο από εθνικούς πόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από ενέργειες του Δημάρχου επιτεύχθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση για επιπλέον 2.000μ. στους ίδιους επαρχιακούς δρόμους.

Επιβλέπουσα αρχή του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ–ΚΣΣΥ) και ανάδοχος η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της επιστασίας ο Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε: «Τα έντονα καιρικά φαινόμενα “DANIEL” και “ELIAS” προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, φθορές και σοβαρές αστοχίες σε κρίσιμες υποδομές του Δήμου μας επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργικότητα βασικών δικτύων και εγκαταστάσεων δοκιμάζοντας τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας. Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε δίπλα στους πολίτες. Με άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών μας προχωρήσαμε στην καταγραφή των ζημιών και στην εκκίνηση των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης. Δεν περιοριζόμαστε σε προσωρινές λύσεις — σχεδιάζουμε παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν ουσιαστικά τον τόπο μας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.Οι παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο και παράλληλα τεχνικά έργα. Παράλληλα, δρομολογούνται μόνιμες και πιο ανθεκτικές λύσεις, ώστε να ενισχυθεί η θωράκιση της περιοχής μας απέναντι σε αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.

Η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με σχέδιο, διαφάνεια και υπευθυνότητα, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και συνεργαζόμαστε με τα αρμόδια Υπουργεία για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των απαιτούμενων έργων.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του Δήμου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άμεση κινητοποίηση και τη συνεχή προσπάθειά τους. Παραμένουμε δίπλα στους συμπολίτες μας, με σταθερή δέσμευση για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τόπου μας. Με ευθύνη, αποφασιστικότητα και σχέδιο προχωράμε μπροστά.

Τον Δήμαρχο συνόδευαν ο Αντιδήμαρχος Έργων του Δήμου Κιλελέρ Ευάγγελος Παπαγιαννούλης, η Γ.Γ. του Δήμου Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη υπηρεσιακοί παράγοντες της Ειδικής Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και της αναδόχου εταιρείας.