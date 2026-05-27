Σε αναμονή κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα για τη μετακίνησή τους στη Δυτική Μακεδονία

Ενημέρωση για το ζήτημα των μετακινούμενων κτηνοτρόφων που βρίσκονται στη Θεσσαλία και ζητούν να μετακινηθούν προς περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έκανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, αναφέροντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί την Παρασκευή, μετά από συνάντηση με τις τέσσερις υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής και τον διευθυντή Κτηνιατρικής.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Αμανατίδης, υπάρχει ζήτημα με μετακινούμενους κτηνοτρόφους που θέλουν να ανέβουν στα Γρεβενά, στο Βόιο, σε δύο με τρεις περιπτώσεις στη Φλώρινα και σε έξι με επτά στην Καστοριά. Όπως είπε, οι κτηνοτρόφοι θέλουν να φύγουν από τη Λάρισα, καθώς έχουν αρχίσει οι υψηλές θερμοκρασίες και τα ζώα τους δεν θα αντέξουν, γεγονός που θα οδηγήσει και σε πτώση της παραγωγής τους.

Την ίδια στιγμή όμως, όπως σημείωσε, πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται σε κόκκινη περιοχή και ζητούν να μετακινηθούν σε μια επίσης κόκκινη περιοχή, όπως είναι ο νομός Κοζάνης, αλλά και στα Γρεβενά που είναι λευκή περιοχή. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε δύσκολη τη διαχείριση του ζητήματος, καθώς, όπως είπε, ακόμη και μία περίπτωση μόλυνσης μπορεί να οδηγήσει τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας σε νέα περίοδο παρατεταμένου κόκκινου χαρακτηρισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον κάμπο της Λάρισας και πρέπει να ταΐσουν τα ζώα τους. Όπως ανέφερε, οι εισηγήσεις των υπηρεσιών μέχρι τώρα είναι προς το αρνητικό, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι υπηρεσίες έχουν τον δικό τους ρόλο και η πολιτική διοίκηση τον δικό της, με την άποψη των υπηρεσιών να είναι, όπως είπε, «σημαντικότατη».

Ο ίδιος σημείωσε ότι το θέμα απασχολεί την Περιφέρεια τις τελευταίες 40 ημέρες, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμη για τους κτηνοτρόφους την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Κασαπίδης ανέφερε ότι προβλέπεται από τη διαδικασία οποιαδήποτε μετακίνηση, ακόμη και πέρα και έξω από την καραντίνα, που όπως είπε αφορά σχεδόν τη μισή Ελλάδα, εφόσον τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Γεωργία Ζεμπιλιάδου ανέφερε ότι είναι λάθος να επιχειρείται λύση «στο και πέντε», όταν οι άνθρωποι ήδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Όπως είπε, οι συσκέψεις έπρεπε να έχουν προηγηθεί, ενώ εφόσον δεν μπορεί να βρεθεί άλλη λύση, θα πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις που να καλύπτουν τη ζημία που έχουν υποστεί και θα υποστούν οι κτηνοτρόφοι, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί λύσεις.

Θένια Βασιλειάδου – www.xronos-kozanis.gr