Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Λαρισαίων για την κακοκαιρία Erminio

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΥΑ Λάρισας, με το προσωπικό και τα μηχανήματα που διαθέτει να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση τυχόν συνεπειών λόγω της νέας κακοκαιρίας που φέρνει το καιρικό σύστημα Erminio.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο με την ονομασία ERMINIO, κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Επίσης σύμφωνα με το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα με αρ. πρωτ. 1093/30-03-2026 της Μονάδας Εμπλεκομένων Φορέων του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./ΜΕΦ (Unit 3), την Τετάρτη (01-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση) και την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Λαρισαίων, σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4α του Ν. 3013/2002 και σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Λαρισαίων «Δάρδανος 2», βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με τα μηχανήματα και το προσωπικό που διαθέτει, για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση των φαινομένων.