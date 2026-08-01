Σε δοκιμές οι νέοι υβριδικοί συρμοί Intercity στον άξονα Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δυναμικές δοκιμές του πρώτου νέου υβριδικού συρμού Intercity Blues IC στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ στις 30 Ιουλίου έφτασε στη χώρα και ο δεύτερος συρμός.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Κατερίνη – Λάρισα και στον άξονα Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με στόχο την ολοκλήρωση της πιστοποίησης από τη ΡΑΣ έως το τέλος του έτους.

Οι δύο συρμοί της Hitachi Rail προορίζονται να ενισχύσουν τα δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη και αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία προς τα τέλη του 2026, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και εγκρίσεων.

Διαθέτουν 200 θέσεις επιβατών, αναπτύσσουν ταχύτητα έως 160 χλμ./ώρα και κινούνται με κινητήρες ντίζελ και μπαταρία, καθώς δεν είναι συμβατοί με την ηλεκτροκίνηση του ελληνικού δικτύου.

Η ένταξή τους αποτελεί μέρος του επενδυτικού προγράμματος της Hellenic Train, το οποίο συνδέεται και με την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων υποδομής στον σιδηροδρομικό άξονα, όπως η εγκατάσταση τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και του συστήματος ETCS.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr