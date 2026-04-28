Σε εξέλιξη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας  έργα οριστικής αποκατάστασης αναχωμάτων σε Κουλούρι και Φαλάνη

Νέα αυτοψία στα εν εξελίξει έργα οριστικής αποκατάστασης αναχωμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Κουλουρίου και Φαλάνης του Δήμου Λαρισαίων πραγματοποίησε η χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, Μαρία Γαλλιού.

Ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της οριστικής ενίσχυσης των αναχωμάτων στην Τ.Κ. Κουλουρίου με λιθορριπές και συρματοκιβώτια, για την προστασία του κείμενου οικισμού, καθώς και για την οριστική αποκατάσταση των αναχωμάτων, με αντικατάσταση των υλικών προσωρινής πλήρωσης με νέα, κατάλληλα συμπυκνωμένα υλικά, στην Τ.Κ. Φαλάνης, παραπλεύρως κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η Μαρία Γαλλιού συναντήθηκε και συνομίλησε με κατοίκους που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές για ζητήματα που τους απασχολούν.

Σε δήλωσή της ανέφερε: «Προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής είναι η αποκατάσταση της τρωτότητας της Θεσσαλίας, με έμφαση στους οικισμούς που επλήγησαν και κινδύνευσαν. Οι εργασίες θα συνεχιστούν εντατικά τους επόμενους μήνες, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους στον συμβατικό τους χρόνο».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο Πρόεδρος της κοινότητας Φαλάνης Κώστας Λυγούρας, ενώ την κ. Γαλλιού συνόδευε ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ανέστης Τριανταφύλλου.