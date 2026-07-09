Σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού καναλιού αποστράγγισης στα Δελέρια

Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα εργασίες καθαρισμού του αποστραγγιστικού καναλιού που διέρχεται από την Τοπική Κοινότητα Δελερίων, στην έξοδο του χωριού προς τη Ροδιά, από συνεργεία του Δήμου Τυρνάβου. Οι παρεμβάσεις, που θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της ομαλής απορροής των ομβρίων υδάτων.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από το μεγάλο οδόρειθρο που καταλήγει στο κανάλι, όπου διαπιστώθηκε συσσώρευση φερτών υλικών, πυκνή αυτοφυής βλάστηση, χόρτα και σημεία με στάσιμα νερά, τα οποία δυσχέραιναν την ομαλή ροή των υδάτων και δημιουργούσαν μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα στην περιοχή

Με τη χρήση μηχανημάτων και συνεργείων του Δήμου πραγματοποιείται εκτεταμένος καθαρισμός του οδόρειθρου, ενώ στη συνέχεια οι εργασίες θα επεκταθούν σε όλο το μήκος του καναλιού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του και να εξαλειφθούν εστίες που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων και άλλων παραγόντων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στο σημείο βρέθηκαν και παρακολούθησαν την έναρξη των εργασιών ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Λεωνίδας Βασιλείου, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Οδοποιίας, Αγροτικής Παραγωγής και Άρδευσης Χρήστος Παλητζήκας, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Δελερίων Μάκης Γκότσης.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται ανάγκες που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας προτεραιότητα σε εργασίες που συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και στην εύρυθμη λειτουργία των βασικών υποδομών.

Παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε χρηματοδότηση και προσωπικό που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι δήμοι, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια ώστε να υλοποιούνται όσο το δυνατόν συχνότερα εργασίες καθαρισμού και συντήρησης σε τάφρους και λοιπές υποδομές αποστράγγισης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή, καθώς συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα.